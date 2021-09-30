Чем запомнился второй тур Лиги Чемпионов 

Футбольные фанаты смогли стать свидетелями многих интересных матчей.

29 сентября завершилась двухдневная серия игр нынешней Лиги чемпионов, передает zakon.kz.

За два дня футбольные фанаты смогли стать свидетелями многих интересных матчей, событий и показателей. Несомненно, новость номер один - победа тираспольского "Шерифа" на выезде над королевским "Реалом" - 2:1.

Из других заметных фактов следует отметить:

Роналду забил 41-й победный мяч в Лиге чемпионов (ЛЧ), что является рекордом турнира. На втором месте Месси, он 38 раз приносил победу своим командам.

"Бавария" разгромила киевское "Динамо" - 5:0, для нападающего немецкого клуба Роберта Левандовского эта победа стала 18-й подряд в ЛЧ. Серия длится с 18 сентября 2019 года.

"Барселона" крупно проиграла "Бенфике" - 0:3, и занимает последнее место в таблице после двух туров. Ранее "Барса" уступила "Баварии" - 0:3.

Нападающий "МЮ" Роналду улучшил свой рекорд по количеству голов в ЛЧ. После мяча, забитого в ворота "Вильярреала" - 2:1 в матче группового этапа, португалец довел число голов, забитых в ЛЧ, до 136. Далее идут Месси – 121 гол, и Левандовский (77).

Чтобы достичь этого показателя Роналду понадобилось 178 матчей. Он стал единоличным рекордсменом ЛЧ, превзойдя достижение бывшего вратаря "Реала" Икера Касильяса.

Игрок "Баварии" Роберт Левандовский оформил дубль в матче с "Динамо" Киев. Поляк забил во всех 14 домашних играх мюнхенцев, в которых принимал участие в 2021 году. На его счету 27 мячей на этом отрезке.

Аргентинец Лионель Месси забил первый свой гол за "ПСЖ" в ЛЧ.

"Бенфика" переиграла "Барселону" (3:0) в матче 2-го тура ЛЧ. Португальский клуб обыграл каталонцев впервые с 1961 года. 60 лет назад "Бенфика" обыграла "Барселону" (3:2) в финале Кубка европейских чемпионов.

"Зенит" дома разгромил "Мальме" и прервал безвыигрышную серию в главном еврокубке, которая растянулась на 672 дня. В последний раз клуб из Санкт-Петербурга праздновал успех 27 ноября 2019 года во встрече с "Лионом" (2:0).

Куандык Шынасилов

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