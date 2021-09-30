Пропавшего мальчика в Акмолинской области нашли в багажнике машины

Ребенок уснул в багажнике.

В Акмолинской области полицейские нашли пропавшего мальчика в багажнике машины, сообщает zakon.kz.

30 сентября в полицию обратился мужчина с просьбой о содействии в поисках сына, 2009 года рождения. По словам мужчины, 29 сентября около 20:00 мальчик вышел из дома и не вернулся.

На поиски ребенка незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, участковые инспекторы группы ювенальной полиции и УИП. По прибытии на место проживания заявителей сотрудники полиции в первую очередь осмотрели близлежащую территорию и территорию двора, на которой находился и нерабочий автомобиль отца пропавшего ребенка.

Полицейские решили осмотреть автомобиль. При вскрытии в багажнике был обнаружен укрывшийся отцовской фуфайкой мирно спящий без вести пропавший мальчик, - сообщили в ДП Акмолинской области.

При осмотре ребенка признаков угрозы жизни и здоровью не установлено, мальчик передан родителям.

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