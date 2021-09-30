В Экибастузе задержали заместителя акима

Информацию подтвердили в акимате города.

В соцсетях появилась информация о задержании заместителя акима Экибастуза. В акимате сообщили, что чиновника задержали для дачи показаний, передает zakon.kz.

Накануне павлодарский паблик kerek.pv сообщал, что задержаны три сотрудника акимата Экибастуза: заместитель акима и двое его подчиненных.

В акимате подтвердили информацию.

Мы не можем прокомментировать, потому что мы сами не знаем, нам сведений не давали. Единственное, что могу сказать, их задержали для дачи показаний, - сказала пресс-секретарь акима Экибастуза Шырын Кайырбеккызы.

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