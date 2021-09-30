Павлодарский клуб выступит в Лиге чемпионов

Звание чемпиона республики в тринадцатый раз завоевал павлодарский "Арман".

Завершились игры Чемпионата Казахстана по пляжному футболу, передает zakon.kz.

На песчаных площадках Капшагая за титул сильнейшего боролись пять дружин. Звание чемпиона республики в тринадцатый раз завоевал павлодарский "Арман", который также получил право представлять Казахстан в очередном розыгрыше Кубка европейских чемпионов, сообщает пресс-служба казахстанской федерации футбола.

Серебряные медали завоевала СДЮСШ "Намыс" из Талдыкоргана, третье место досталось команде "Жасыбай" из Павлодарской области.

По итогам Чемпионата номинированы лучшие игроки турнира:

Вратарь – Виктор Чорный ("Арман").Защитник – Кирилл Ефремов (СДЮСШ "Намыс")Нападающий – Самат Искаков ("Малайары")Лучший игрок Чемпионата – Жандос Казыбеков (СДЮСШ "Намыс")

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!