Россия поможет восстановить популяцию туранского тигра в Казахстане 

Путин заявил о готовности подключиться к реализации на правительственном и экспертном уровне.

На площадке XVII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана Президент России Владимир Путин поинтересовался планами казахстанских властей по восстановлению популяции степного туранского тигра, передает корреспондент zakon.kz.

Президент России Владимир Путин поинтересовался у нового министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сериккали Брекешева планами по восстановлению популяции тигра.

В этих местах тигры водились когда-то? - спросил он.

В ответ министр сообщил, что речь идет о реинтродукции туранского тигра, и что "есть исторические факты того, что в этих местах ранее популяция тигра была".

В диалог вмешался Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Речь идет о так называемом туранском тигре, последние экземпляры были замечены в 30-х годах прошлого столетия. После чего перед началом Великой Отечественной войны они исчезли с территории Казахстана. Это степные тигры. Правда, в древности, они были саблезубыми. Мы развиваем международный проект по восстановлению популяции этих тигров - они назывались туранскими тиграми. И, естественно, приглашаем российских специалистов принять участие в данном очень интересном проекте, - отметил он.

Глава Российской Федерации между тем рассказал об опыте восстановления популяций барса на Кавказе и ирбиса в Сибири.

При этом он отметил, что в этом случае речь шла о разведении и восстановлении популяции, сами животные завозились в Россию из Таджикистана и Ирана.

А где-то еще остались такие тигры? Где взять тех животных, которые вообще исчезли, вот вопрос, конечно. Когда мы занимались восстановлением некоторых популяций, они у нас не сохранились, но подобные виды сохранились в Таджикистане и Иране, и мы завозим их оттуда, - задался он вопросом.

На что Токаев заявил, что это должны сказать специалисты.

Я так полагаю, взять за основу те виды, которые сейчас существуют на территории РФ, ну а потом, дальше в процесс включатся биологи, специалисты. Он везде более-менее одинаков, будь то Индия, Россия и другие страны, но, конечно же, здесь должны поработать специалисты. Это, конечно, непростой вопрос, но тигры есть тигры, биологи должны поработать над этим, чтобы как-то попытаться восстановить ту популяцию, которая была когда-то на территории РК. Нужно попытаться. Нам помогают специалисты из других стран, есть статус ЮНЕСКО и других международных организации, и содействие со стороны России здесь будет очень важным. Я думаю, что министр экологии правильно поставил данный вопрос, - резюмировал Токаев.

Путин в ответ заявил о готовности подключиться к реализации на правительственном и экспертном уровне.

Это, безусловно, представит интерес для наших специалистов, у которых накоплен за последние годы хороший опыт. С удовольствием поделимся этим опытом и вместе с вами поработаем, - резюмировал он.

Мадина Мамырханова, Нур-Султан

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