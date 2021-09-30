В Шымкенте пройдет Shymkent Marathon-2021

Марафон проводится уже пятый год.

В Шымкенте 10 октября пройдет крупнейшее спортивное мероприятие года - Shymkent Marathon-2021. В этом году соревнования приурочены к 30-летию Независимости страны.

Традиционный марафон проводится в городе уже пятый год.

Для участия в марафоне в третий мегаполис ежегодно съезжаются любители и любители спорта со всего мира. В этом году призовой фонд марафона составит семь миллионов тенге

Для вступления в ряды участников зарегистрироваться можно через сайты shymkent-marathon.kz, royalfitness.kz.

Организаторами спортивного мероприятия выступили фитнес-клубы Royal, Kasiet, торговый дом Evrika и акимат Шымкента.

Для получения более подробной информации звоните: +7 701 311 4114, обращайтесь в фитнес-клубы Royal: проспект Кунаева, 83.

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