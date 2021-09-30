Экс-президента Франции приговорили к году тюрьмы 

Николя Саркози будет отбывать срок дома под электронным наблюдением.

Экс-президент Франции Николя Саркози осужден на один год тюрьмы по делу о превышении расходов на избирательную кампанию 2012 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Приговор был вынесен в отсутствие Саркози, который не пришел на заключительное заседание.

Суд считает, что он продолжал предвыборные митинги, несмотря на превышение расходов выше установленного законом лимита. На кампанию было истрачено более 42 млн евро вместо допустимых по закону 22 млн евро.

Николя Саркози будет отбывать срок дома под электронным наблюдением.

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