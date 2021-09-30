Строить АЭС или нет – в Минэнерго вновь пообещали учесть мнения казахстанцев

Ведется изучение данного вопроса.

Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев прокомментировал вопрос, учтут ли мнение населения по строительству АЭС в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Решения по строительству атомной станции в Казахстане еще нет. Пока ведется раннее изучение данного вопроса. Изучается в первую очередь наш энергетический баланс, баланс потребления и баланс производства, - сказал Мирзагалиев.

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Касательно учета мнения населения, то министр заверил, что оно будет учитываться.

Вы знаете, что строительство любого крупного объекта, будь то атомная станция или теплостанция, или похожие объекты - это объекты первой категории, и в рамках законодательства, того же Экологического кодекса, в рамках закона об использовании атомной энергии, мнение общественности, населения, естественно, учитывается, - подчеркнул он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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