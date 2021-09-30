Пропавшую женщину нашли мертвой в Актобе 

Подозреваемый арестован.

Пропавшую в Актобе женщину нашли мертвой, сообщает zakon.kz.

В начале сентября в полицию с заявлением обратился мужчина по факту исчезновения его тещи. По его словам, в конце августа она вышла из своей квартиры в неизвестном направлении и пропала без вести.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по факту исчезновения человека, заведено розыскное дело.

В ходе проведения поисковых мероприятий установлено, что разыскиваемая употребляла спиртные напитки и часто уходила из дома. Оперативник прибывший по вероятному месту пребывания женщины в одной из квартир обнаружил ее труп с признаками насильственной смерти.

Полицейскими был проведен по квартирный обход, где было установлено, что подозреваемый проживает в данной квартире один, был малообщительным, скрытным человеком. Об его личной жизни кому-либо из соседей практически ничего не известно. Также было установлено, что подозреваемый на протяжении одного месяца не выходил на работу - рассказал начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.

По факту убийства проводится досудебное расследование по ст.99 ч.1 УК РК "Убийство". Подозреваемый арестован. Он признался в совершении преступления.

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