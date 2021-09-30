Мы делаем все, чтобы страна не осталась без дизельного топлива – Мирзагалиев

Запасы топлива начали снижаться еще в августе.

Министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев прокомментировал ситуацию с дефицитом дизельного топлива, передает корреспондент zakon.kz.

Министерство энергетики делает все необходимое для того, чтобы страна не осталась без дизельного топлива, – сказал он на брифинге в правительстве.

Мирзагалиев отметил, что запасы топлива начали снижаться еще в августе. Также на дефицит повлияли уборочные работы.

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На сегодня отгрузка с заводов идет в плановом режиме. Хочу обратиться к местным исполнительным органам, чтобы проверили заправки и нефтебазы на предмет того, если вдруг кто-то не продает и придерживает солярку в надежде заработать больше, - поручил глава Минэкологии.

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Напомним, на крупных АЗС дизельное топливо начало заканчиваться еще в начале сентября. Тогда нехватку объясняли высоким спросом из-за начавшегося сезона сбора урожая. Вместе с этим подскочили и цены.

29 сентября вице-министр энергетики сообщил, что порядка 100 тыс. тонн дизтоплива импортируют из России. Затем он объяснил, какими после этого будут цены.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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