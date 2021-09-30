Китай закрывает автомобильные пункты пропуска с Казахстаном

Приложение zakon.kz
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Они закрываются на несколько дней в связи с праздничными днями в Китае.
Автомобильные пункты пропуска "Нур Жолы", "Достык-автомобильный" и "Бахты" на казахстанско-китайской границе будут закрыты с 1 по 3 октября 2021 года в связи с праздничными днями в Китае. Об этом сообщили в Комитете госдохов, передает zakon.kz.
Кроме того, пункт пропуска "Бахты" также будет закрыт с 3 по 4 октября 2021 года в связи с подготовкой к зимнему сезону дезинфекционного оборудования на китайской стороне. Просим перевозчиков, желающих пересечь границу заранее спланировать свои маршруты с учетом праздничных мероприятий в соседней стране, - говорится в сообщении.
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