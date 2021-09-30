Назначен глава Департамента госдоходов в Атырауской области

До этого был руководителем Департамента государственных доходов в Шымкенте.

Приказом министра финансов РК Нуралхан Кушеров назначен руководителем Департамента государственных доходов по Атырауской области, сообщает zakon.kz.

Нуралхан Кушеров родился в 1984 году. В 2005 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова по специальности экономист, 2007 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности бакалавр юриспруденции, в 2019 году окончил магистратуру Академии государственного управления при Президенте РК.

Трудовую деятельность начал в 2005 году. С 2008 по 2015 годы работал на различных должностях в органах государственных доходов.

С 2015 по 2018 годы являлся заместителем акима города Шымкент.

С 2018 года до 29 сентября 2021 г. работал в должности руководителя Департамента государственных доходов по городу Шымкент.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!