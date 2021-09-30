О чем говорил Токаев на форуме с Путиным

В работе Форума, посвященного актуальным вопросам развития приграничного сотрудничества, приняли участие руководители областей, представители отраслевых государственных органов и деловых кругов двух стран.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в XVII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В работе Форума, посвященного актуальным вопросам развития приграничного сотрудничества, приняли участие руководители областей, представители отраслевых государственных органов и деловых кругов двух стран.

Выступая перед участниками мероприятия, президент Казахстана подчеркнул, что Форум стал неотъемлемой и важной частью двусторонних отношений, особенно в части взаимоотношений регионов. Глава государства выразил признательность Владимиру Путину за помощь, оказанную Казахстану в сложный период распространения эпидемии.

Россия одной из первых осуществила поставки лекарственных средств, безвозмездно предоставила тест-системы, оказала действенную помощь в эвакуации казахстанских граждан. На протяжении нескольких недель российские врачи плечом к плечу с казахстанскими коллегами трудились в наиболее сложных регионах, с честью исполняя свой профессиональный долг, делясь опытом и знаниями. Отдельным важным этапом нашего сотрудничества в этот период стал запуск производства российской вакцины "Спутник V" на базе Карагандинского фармацевтического комплекса во исполнение нашей с Вами личной договоренности. Все это подтвердило – Россия является стратегическим партнером и союзником Казахстана, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

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Как сообщил президент, в Казахстане успешно работает более 7500 российских и почти 3500 совместных предприятий. В рамках Форума за годы совместного сотрудничества подписано около 200 соглашений и договоров. За этот период товарооборот вырос в 3,5 раза и достиг 19 млрд долл. Объем прямых инвестиций из России за последние 15 лет составил более 16 млрд долл. В свою очередь казахстанские инвестиции в Россию составили почти 4,5 млрд долл. Взаимодействие между странами идет во всех отраслях экономики: промышленности, сельском хозяйстве и инфраструктуре.

В текущем году мы отмечаем 25-летие крупнейшего международного проекта по транспортировке нефти – Каспийского трубопроводного консорциума. С момента создания КТК на мировой рынок поставлено более 745 млн тонн нефти. Имея в виду рост добычи, а также освоение новых, в том числе совместных, проектов по нефтедобыче, важно заранее нарастить пропускную способность нефтепровода, обеспечить стабильность управления этим сложным международным проектом. Нашими предприятиями совместно осваиваются месторождения мирового уровня, такие как Тенгиз и Карачаганак. В казахстанской части Каспия реализуются морские проекты Женис, Аль-Фараби. Общая стоимость этих проектов – 6,5 млрд долларов. Кроме того, мы приступаем к освоению крупного месторождения Каламкас-море – Хазар. Определен стратегический партнер с российской стороны – это компания "Лукойл". Общая стоимость проекта составит около 5 млрд долларов. Мы создали наиболее благоприятные условия для инвесторов, реализующих морские проекты, – отметил глава государства.

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По его словам, правительство Казахстана выработало новый механизм инвестиций – улучшенный модельный контракт, который обеспечивает юридическую защиту и стабильность инвестиций, а также предусматривает обновленный пакет преференций.

Касым-Жомарт Токаев назвал успешной реализацию Программы совместных действий в области производственной кооперации и пригласил российских партнеров к реализации новых проектов. На данный момент уже запущено 3 проекта: производство тракторов марки "Кировец", производство автомобилей марки Hyundai и производство компонентов для транспортных средств марки ГАЗ. В апреле был дан старт строительству завода по производству шин мощностью 3,5 млн изделий в год.

Огромный потенциал имеют портовые мощности наших государств. В сегодняшних реалиях ключевые экспортеры ищут альтернативы традиционным маршрутам. Поэтому особую актуальность приобретает развитие мультимодального транскаспийского маршрута через морские порты Казахстана и России. Мы также знаем о больших планах и проектах России в отношении Северного морского пути. Фактически Казахстан и Россия совместно могут предоставить сеть альтернативных транзитных маршрутов, позволяющих связать экспортеров с транспортными хабами Европы и других регионов, – сказал президент Казахстана.

Глава государства отдельно остановился на проблемах грузоперевозчиков, пересекающих границу между двумя странами.

На казахстанско-российской границе действует 30 автомобильных пограничных пунктов пропуска. Только пять из них оборудованы инспекционно-досмотровыми комплексами. К сожалению, они периодически выходят из строя. Речь идет о пунктах пропуска на границе с Саратовской, Оренбургской, Челябинской, Курганской, Тюменской и другими областями. Пограничная служба России ввела новые требования по обеспечению так называемого "технологического прохода" в грузовых отсеках автотранспортных средств. Водителей заставляют выгружать груз прямо в досмотровой зоне, что зачастую приводит к его порче. Перевозчики вынуждены загружать автотранспортные средства на две трети от имеющегося места. В результате увеличиваются транспортные издержки, растет цена товаров, – указал на проблемы Касым-Жомарт Токаев.

Он предложил дооборудовать пункты пропуска современными инспекционно-досмотровыми комплексами, которые могли бы решить вопросы безопасности и скорости коммерческого транзита.

Президент сообщил, что тема сегодняшнего заседания – сотрудничество в области экологии и "зеленого роста" – приобретает важный и неотложный характер.

Казахстан и Россия имеют схожие экологические проблемы. Это высокий уровень загрязнения воздуха, воды, почвы, накопление радиационных и промышленных отходов. Более того, учитывая наше соседство, многие проблемы являются общими для двух государств. Для их решения правительствами подписаны 7 соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия, совместного использования и охраны трансграничных водных объектов. Соглашения планомерно реализуются. Однако экологическая ситуация продолжает ухудшаться, и ее решение требует активизации именно совместных усилий на международном уровне, – сказал глава государства.

Он полагает, что в вопросах декарбонизации экономики правительства двух стран могли бы вместе поработать, обменяться опытом и наработками, а также для смягчения негативного эффекта для экономик выработать общую позицию в отношении соответствия вводимых норм международным соглашениям, прежде всего, в рамках ВТО.

Касым-Жомарт Токаев назвал катастрофическое обмеление и ухудшение экологического состояния реки Урал серьезной угрозой для жителей приграничных регионов не только Казахстана, но и России.

Владимир Владимирович, по итогам нашей встречи в Омске в 2019 году была принята Программа сотрудничества по сохранению экосистемы бассейна реки Урал. За это я Вам благодарен. Предлагаю поручить правительствам обеспечить ее качественную реализацию с подготовкой доклада о выполнении данной программы на годовой основе. Отдельное внимание следует уделить вопросу целесообразности строительства и эксплуатации плотин на малых реках, а также организации новых водозаборов, – считает президент Казахстана.

Для сохранения популяции каспийского тюленя предложено рассмотреть возможность создания государственных резерватов в северной части Каспийского моря, а также обеспечить свободный проход между границами стран для сезонного перемещения сайги.

Глава государства отметил, что между Казахстаном и Россией активно ведется сотрудничество в области "зеленой" экономики. Страны имеют колоссальный потенциал для развития возобновляемой и альтернативной энергетики.

Казахстан обладает высоким потенциалом ветровой энергии – около триллиона кВтч в год. Наша страна входит в число восьми стран с высоким экспортным потенциалом "зеленого" водорода. Очевидно, что реализация проектов в сфере альтернативной энергетики требует формирования производственной и научной инфраструктуры, наличия высококвалифицированных кадров. Поэтому мы создаем Центр компетенций по высокотехнологичным инновациям в энергетической сфере. Россия имеет мощную научную базу и соответствующий кадровый потенциал, поэтому мы заинтересованы в приглашении российских специалистов к взаимовыгодному сотрудничеству, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

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В рамках Форума было подписано 13 документов по охране и воспроизводству популяции сайги и сохранению каспийского тюленя, а также по укреплению торгово-экономических связей между регионами и предпринимателями.

Особенно приятно, что нам удалось сегодня успешно внести тематику экологии и зеленого развития в традиционно промышленно-экономическую повестку нашего Форума. Это, конечно, не дань моде, а насущная необходимость. По сути, это будущее наших государств. Уверен, что проекты в этой сфере придадут дальнейший импульс развитию двустороннего сотрудничества, – подытожил свое выступление глава государства.

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В рамках пленарного заседания выступили президент Российской Федерации Владимир Путин, руководители отраслевых министерств и регионов Казахстана и России.

По итогам Форума были подписаны следующие документы:

Соглашение между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации по охране, воспроизводству и использованию трансграничных популяций сайгака (Saiga tatarica tatarica);

План совместных действий Казахстана и России по сохранению популяции каспийского тюленя на 2021-2026 годы в рамках реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области охраны окружающей среды;

Соглашение между Акиматом Акмолинской области и Правительством Челябинской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и гуманитарном сотрудничестве;

Соглашение между Акиматом Акмолинской области и Правительством Омской области об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и гуманитарной сферах;

План мероприятий по реализации Соглашения между Акиматом Западно-Казахстанской области и Правительством Самарской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 5 ноября 2018 года на 2021–2023 годы;

Соглашение между Акиматом Павлодарской области и Правительством Курганской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-гуманитарной и иных сферах;

Соглашение между Акиматом Жамбылской области и Правительством Ленинградской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах.

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