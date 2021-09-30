Аида Балаева: Журналисты должны иметь право на особые льготы

Необходимо выработать точные критерии - министр.

30 сентября сенатор Нурторе Жусип предложил законодательно повысить статус журналистов. Его идею поддержала министр информации и общественного развития Аида Балаева, сообщает zakon.kz.

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По ее словам, необходимо выработать точные критерии по определению статуса журналиста.

Журналисты должны иметь право на особые льготы и социальные гарантии, в том числе и на льготное жилье. Но действующие журналисты не должны являться ни госслужащими, ни бюджетниками, ни гражданскими служащими, - заявила Балаева.

Она уточнила, что все вопросы рассматриваются в рамках нового проекта закона о массовых коммуникациях.

Проект закона будет обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами, - заключила министр.

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