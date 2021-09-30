В Алматы молодежь включат в рабочие группы при акимате

В городе, согласно официальным данным статистики, проживают 506 тыс. молодых жителей.

30 сентября под председательством заместителя акима Алматы Ержана Бабакумарова в онлайн-режиме состоялось заседание Совета по делам молодежи при акиме города Алматы с участием членов молодежных организаций.

На заседании обсуждены актуальные вопросы, влияющие на развитие алматинской молодежи. Среди них имеющиеся возможности по самореализации и открытию и ведению собственного предпринимательского дела, продуктивной занятости, получению качественных образовательных услуг, а также участие в совместной с акиматом города работе по реализации новых социальных проектов, нацеленных на повышение качества жизни молодежи в городе.

В Алматы, согласно официальным данным статистики, проживают 506 тыс. молодых жителей в возрасте от 14 до 28 лет. При этом ввиду высокого уровня миграции ежегодно в город прибывают порядка 35 тыс. молодежи и около 20 тыс. уезжают. Реализуется Региональный план по развитию молодежной политики Алматы до 2025 года, в рамках которого предусмотрена реализация более 125 мероприятий.

По итогам проведенного социологического исследования установлено, что индекс удовлетворенностью жизнью молодежи Алматы составил 77,8%. Среди молодежи школьного (14-17 лет: 71,7%) и студенческого (18-21 лет: 74,0%) возрастов уровень удовлетворенностью жизнью достиг максимального показателя. Позитивные оценки превалируют среди жителей Наурызбайского (71,8%), Жетысуского (69,7%) и Бостандыкского (68,9%) районов. В целом более чем каждый второй представитель алматинской молодежи является трудоустроенным – 63,7%. Нынешняя работа устраивает 64,4% молодежи. При этом, несмотря на высокий уровень заинтересованности в предпринимательском деле, самозаняты на данный момент всего каждый одиннадцатый из молодежи (8,6%). По итогам анализа определено 5 ключевых направлений работы: качественное образование, трудоустройство и занятость, доступное жилье и развитие предпринимательства, адресно-профилактическая работа, здоровый образ жизни.

Заместитель руководителя Управления общественного развития города Бекбергенов доложил, что среди приоритетных направлений работы – вовлечение молодежи категории NEET в активные формы занятости. Так, в рамках системной работы в текущем году через Центр занятости трудоустроились на постоянные рабочие места 6404 молодых человека, в организации ТиПО (технического и профессионального образования) зачислены 390 студентов, 8634 человека направлены на иные активные формы содействия занятости, среди которых молодежная практика, краткосрочное профессиональное обучение, проект "Первое рабочее место", также 900 молодых людей будут временно трудоустроены в рамках проекта "Жасыл ел". При молодежных ресурсных центрах функционирует специальный штаб по работе с молодежью категории NEET.

Отдельная работа проводится специальными мобильными группами, цель которых разъяснять в местах скопления людей имеющиеся возможности участия в городских программах занятости. На сегодняшний день мобильными группами совместно с районными Центрами занятости проведено более 55 акций во всех районах города с охватом свыше 20 тыс. людей. Аналогичная работа будет проведена совместно с представителями рынков города, где планируется развернуть специальные Молодежные пункты. Наряду с этим дополнительно прорабатывается вопрос проведения адресной работы по обеспечению занятости в онлайн формате.

В ходе заседания с конкретными предложениями по направлениям содействия занятости, развития предпринимательства, профилактики правонарушений среди молодежи выступили члены Совета: председатель общественного фонда "Лига волонтеров Казахстана" А. Ерниязова, юридический консультант Палаты юридических консультантов высшей школы права "Әділет" Э. Абдильдин, председатель Объединения активной молодежи "Арлан" и руководитель Молодежного центра Международной образовательной корпорации Б. Анарбаева, исполнительный директор КФ "Альянс студентов Алматы" Ж. Куандык, руководитель ОО "Молодёжная организация людей с ограниченными возможностями "Жiгер" П. Юсупджанов, председатель филиала МК Jas Otan по городу Алматы Н. Жумабек.

По итогам заседания заместитель акима города Ержан Бабакумаров поручил усилить взаимодействие с молодежной общественностью, в т.ч. посредством включения лидеров молодежных организаций в состав действующих специализированных рабочих групп при акимате города. По итогам рабочих встреч будет выработан План совместных действий на 2022 год. Среди обозначенных приоритетных направлений оказание молодым алматинцам консультационной помощи в профориентационной подготовке с учетом постоянной модернизации рынка труда, вовлечение в программы переобучения и переподготовки кадров, а также участие в повышении эффективности работы школьных психологов с акцентом на адаптирование подходов к взаимодействию с несовершеннолетними. Учитывая высокий уровень заинтересованности молодежи в предпринимательстве, поручено усилить работу по разъяснению имеющихся возможностей и доступных мер государственной поддержки для ведения собственного бизнеса.

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