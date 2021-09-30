Токаев наградил орденом академика Майдана Сулейменова

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Он был награжден за особые заслуги в научной и общественной деятельности.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил орденом "Барыс" І степени Майдана Сулейменова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
За особые заслуги в научной и общественной деятельности наградить орденом "Барыс" І степени Сулейменова Майдана Контуаровича – академика Национальной академии наук Республики Казахстан, - говорится на официальном сайте Акорды.
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