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Токаев наградил орденом академика Майдана Сулейменова

Фото: Акорда 30 сентября 2021, 18:03

Он был награжден за особые заслуги в научной и общественной деятельности.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил орденом "Барыс" І степени Майдана Сулейменова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

За особые заслуги в научной и общественной деятельности наградить орденом "Барыс" І степени Сулейменова Майдана Контуаровича – академика Национальной академии наук Республики Казахстан, - говорится на официальном сайте Акорды.

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