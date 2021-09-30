В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

Прогноз погоды на 1 октября.

1 октября объявлено штормовое предупреждение в восьми областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, на юго-востоке области порывы 23 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер западный, северо-западный 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере Кызылординской области ожидаются заморозки 3 градуса.

Ночью и утром в южной половине Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере Мангистауской области ожидаются заморозки до 3 градусов.

На юге и востоке Алматинской области ожидается ветер западный, порывы 17-22 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), в горах с переходом в снег. Ветер северо-восточный, в горных районах и на севере области 15-20 м/с. В Шымкенте на поверхности почвы заморозки 2 градуса. В Туркестане на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На севере Атырауской области ожидаются заморозки до 3 градусов.

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