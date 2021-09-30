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В Павлодарской области машина вылетела в кювет

Фото: ДП Павлодарской области 30 сентября 2021, 19:16

Пострадавших нет.

В Павлодарской области машина вылетела в кювет, сообщает zakon.kz.

29 сентября около 18:00 водитель, управляя автомашиной марки "ВАЗ", двигаясь в северном направлении автодороги "Экибастуз-КП Батыр", в районе Южная, не справившись с управлением, допустил опрокидывание в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. Автомашина эвакуирована, - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В отношении водителя составлен административный материал по статье 595 КРКоАП.

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