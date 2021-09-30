Он скончался в возрасте 127 лет.

В Эритрее умер самый старый человек на планете. Натабай Тинсиеу скончался 27 сентября в возрасте 127 лет в деревне Азефа, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Как рассказал Daily Mail его внук, на самом деле его деду было даже не 127, а 137 лет, но священник не мог добраться до отдаленной деревушки и записать факт рождения целых десять лет. Тем не менее, в церковно-приходской книге год рождения Тинсиеу записан как 1894.

Внук отметил, что связался с представителями Guiness, чтобы записать информацию о продолжительности жизни отца в Книгу рекордов.

На данный момент старейшим из когда-либо живших мужчин, чей возраст установлен достоверно, является японец Дзироэмон Кимура, умерший в 2013 году в возрасте 116 лет.

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