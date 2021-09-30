Юлия Путинцева вышла в полуфинал Astana Open WTA 250

Противостояние, продолжавшееся 2 часа и 29 минут, завершилось со счетом 6:3, 4:6, 6:0.

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла в ½ финала турнира серии WTA в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

В четвертьфинальном матче она встречалась с Анастасией Гасановой, передает пресс-служба ФТК.

Раньше они никогда не встречались, но россиянка легкой соперницей не оказалась. Во втором круге она выбила из борьбы 77-ю ракетку мира, хорватку Аню Конюх.

Благодаря двум подряд двойным ошибкам на подаче Анастасии Юлия реализовала брейк-пойнт и вышла вперед. Однако в шестом гейме Гасанова вернула потерянную подачу. В конце партии Путинцева навязала свою игру оппонентке и взяла три розыгрыша, выиграв партию со счетом 6:3. Во втором сете Гасанова продолжала атаковать, стараясь не ввязываться в длительные розыгрыши.

Решающий сет прошел полностью под диктовку Юлии, которая со старта сделала брейк и повела 3:0. Противостояние, продолжавшееся 2 часа и 29 минут, завершилось со счетом 6:3, 4:6, 6:0. Соперница Юлии по полуфиналу определится в поединке между 86-й ракеткой мира Ребеккой Петерсон из Швеции и 80-м номером мирового рейтинга Анастасией Потаповой из России.

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