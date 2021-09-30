Как за лето изменились школы в СКО

Примечательно, что 90% ремонтируемых организаций образования (46 объектов) находятся в сельской местности, остальные в областном центре.

За последние два года в Северо-Казахстанской области было отремонтировано 249 организаций образования, сообщает zakon.kz.

В 2021 году на проведение капитального и текущего ремонтов 52 объектов, в том числе - 42 школ, 5 колледжей, 2 детских садов и 3 областных учреждений, выделено более 4 млрд тенге.

Примечательно, что 90% ремонтируемых организаций образования (46 объектов) находятся в сельской местности, остальные в областном центре.

На объектах проведены работы по ремонту кровли, фасадов, внутренних помещений, замене систем отопления, электроосвещения, пожарной сигнализации, окон и т.д.

Напомним в текущем году СКО находится с числе лидеров в республике по общей сумме выделенных средств, направляемых на ремонтные работы.

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