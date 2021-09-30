На Шакиру напали дикие кабаны и утащили ее сумку

Певица поделилась подробностями происшествия в своем Instagram и продемонстрировала в Stories порванную грязную сумку.

Популярная певица Шакира подверглась нападению пары диких кабанов во время прогулки с восьмилетним сыном в одном из парков Барселоны, сообщает zakon.kz.

Исполнительница поделилась подробностями происшествия в своем Instagram и продемонстрировала в Stories порванную грязную сумку.

Вы только посмотрите, что сделали эти два диких кабана, напавшие на меня в парке. Они пытались унести мою сумку в лес вместе с мобильным телефоном. Они все уничтожили. Шакира

В сумке в том числе находился ее мобильный телефон.

Певица отправилась вслед за кабанами и через некоторое время нашла "украденные" вещи, однако и сама сумка, и вещи в ней практически пришли в негодность.

Шакира не уточнила, что случилось с телефон и в каком парке произошел инцидент.

Милан, расскажи правду. Расскажи, как твоя мам противостояла кабану, - обратилась она к сыну во время записи видео.

Отмечается, что в последнее время дикие кабаны все чаще встречаются в Барселоне. Они отправляются в городе в поисках пропитания.

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