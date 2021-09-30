Депрессия в молодости может привести к слабоумию в старости - ученые

Добровольцев разделили на три группы. К первой и второй отнесли людей пожилого (70-89 лет) и среднего (50-69 лет) возраста соответственно, к третьей – молодежь (20-49 лет).

Американские ученые Университета Джона Хопкинса выяснили, что депрессия в раннем возрасте может стать началом в появлении слабоумия в будущем, сообщает zakon.kz.

В исследовании принимали участие 15 000 человек от 20 до 89 лет, передает Journal of Alzheimer's Disease.

Добровольцев разделили на три группы. К первой и второй отнесли людей пожилого (70-89 лет) и среднего (50-69 лет) возраста соответственно, к третьей – молодежь (20-49 лет).

Сначала ученые провели опрос, чтобы выявить симптомы депрессии у пациентов. Так, было установлено, что у 13% молодежи, 26% участников среднего возраста и 34% пожилых людей присутствуют умеренные и сильные признаки психического расстройства.

Анализ этих данных показал, что риск развития деменции у людей в категории от 50 до 69 лет на 73% выше среди тех, кто страдал в молодом возрасте от депрессии. А показатель нарушения когнитивных способностей при тех же условиях, но уже в пожилом возрасте, составляет 43%.

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