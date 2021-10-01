10 увеселительных заведений оштрафовали в Нур-Султане за нарушение карантина

Несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, Нур-Султан все еще остается в "красной" зоне по оценке эпидситуации.

Мониторинговые группы столицы продолжают проверки объектов предпринимательства на предмет соблюдения в них мер карантина, сообщает zakon.kz.

Ежедневно рейдами охватывают свыше сотни заведений города, в некоторых из них нарушения саннорм выявляются систематически, передает официальный сайт акимата Нур-Султана.

За прошедшие сутки, 29 сентября в столице выявили 10 заведений, нарушивших карантин.

В баре "Панаехали", караоке-баре "Sova" и ночном клубе "Alanya", расположенных в Алматинском районе, не соблюдали установленный режим работы.

В районе Байконыр факт нарушения карантина зафиксировали в баре "Панаехали".

В список нарушителей Есильского района попали 6 заведений общепита: лаундж-бар "the ДЫМ", бары "Respublika", "Derby pub", "Панаехали", "TEQUILA" и ресторан "INFORNO".

Все собранные материалы в отношении нарушителей переданы в уполномоченный орган в сфере санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих административных мер.

Несмотря на снижение уровня заболеваемости COVID-19, Нур-Султан все еще остается в "красной" зоне по оценке эпидситуации.

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