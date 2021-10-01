Сборная Казахстана по футзалу проиграла Португалии в серии пенальти

Казахстан сразится за бронзу против Бразилии.

В полуфинальном матче чемпионата мира-2021 по футзалу сборная Казахстана встречалась с командой Португалии, сообщает zakon.kz.

Встреча 1/2 финала проходила в литовском Каунасе и ее основное время завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды забили по мячу, но так и не выявили сильнейшего - 2:2.

Счет открыли португальцы. Во второй тайме отличился Анилтон Пани. Казахстан сумел отыграться - на последней минуте забил Даурен Нургожин.

В дополнительное время наши футзалисты вышли вперед. Гол на свой счет записал Дуглас. Однако Бруно Коэльо сумел сравнять счет.

Игра перешла в серию пенальти, где точнее оказались португальцы, которые и вышли в финал.

Казахстан сразится за бронзу против Бразилии.

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