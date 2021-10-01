В здание правительства российского региона бросили "коктейли Молотова"

Неизвестный попытался поджечь здание правительства Мурманской области.

Неизвестный попытался поджечь здание правительства Мурманской области, бросив в него две бутылки с зажигательной смесью, передает zakon.kz.

Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел в 1:30 ночи пятницы (4:30 по Нур-Султану), 1 октября. В этот момент в здании правительства находились сотрудники городской администрации.

По предварительным данным, пострадал охранник. На месте происшествия работают полицейские.

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