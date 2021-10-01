В СКО виновник ДТП с двумя мотоциклистами скрылся с места происшествия

Покинувший место ДТП водитель Volkswagen задержан в Петропавловске.

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два мотоциклиста, произошло в Петропавловске, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт МВД РК.

Как было установлено прибывшим дознавателем, при повороте налево водитель автомашины не уступил дорогу двум мотоциклистам, в результате чего, уходя от столкновения, те совершили опрокидывание. Один из них с телесными повреждениями был доставлен в больницу, после получения медицинской помощи был отпущен, говорится в сообщении.

Авария произошла около 22:00. Водитель автомашины уехал с места ДТП. Сотрудниками группы розыска Управления местной полицейской службы ДП СКО был проведен комплекс розыскных мероприятий, в результате которых полицейские установили марку автомашины.

Камеры Центра оперативного управления зафиксировали момент ДТП. Также полицейские провели дальнейшие оперативные мероприятия, которые позволили установить водителя, управлявшего иномаркой.

В отношении 45-летнего водителя автомашины Volkswagen Touareg собран административный материал по двум статьям КРКоАП – 610 ч.1 и 611 ч. 2.

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