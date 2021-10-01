Полиция задержала сборную России по вольной борьбе в аэропорту Амстердама

Причиной задержания спортсменов стало снятие масок.

Сборную России по вольной борьбе не допустили на рейс в Нидерландах, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Россияне двигались на чемпионат мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло со 2 по 8 октября. Однако спортсменов и их тренера задержали полицейские. Инцидент произошел в амстердамском аэропорту "Схипхол".

Причиной задержания российских спортсменов в Голландии стало снятие масок, — написал блогер Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале.

Эту ночь российской сборной пришлось провести в здании воздушной гавани. Сами спортсмены в шутку заявили, что их задержание стало происками конкурентов.

Амстердамский аэропорт Схипхол — главный аэропорт Нидерландов, расположенный в 17,5 км к юго-западу и в 20 минутах езды от Амстердама, в муниципалитете Харлеммермер.

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