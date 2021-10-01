Казахстан становится страной детей и стариков – исследование

Возрастные тренды влияют на рынок труда.

В Казахстане остается все меньше населения трудоспособного возраста, сообщает zakon.kz.

Согласно исследованию Energyprom.kz, в стране намечены две параллельные тенденции: рост рождаемости и, соответственно, увеличение доли юного населения, и старение нации, то есть рост доли жителей старше пенсионного возраста.

Так, по итогам 2020 года доля трудоспособного населения в стране (от 15 лет и до пенсионного возраста) составила всего 58,4% от всей численности жителей, притом, что годом ранее показатель достигал 59,1%, пять лет назад – 61,6%, в 2011-м – 64%.

При этом растет как доля пенсионеров – до 11,4% в 2020 году против 11% годом ранее, 10,6% пятилеткой ранее и 9,9% в 2011-м, так и доля детей и подростков младше 15 лет – до 30,3% в 2020 году против 29,9% годом ранее, 27,8% пятилетку назад и 26,1% в 2011-м. Более того, последний тренд усилится с учетом текущего беби-бума: так, в первом квартале 2021 года в стране родилось 100,5 тыс. детей – это самый высокий показатель соответствующего периода за все последние годы. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост численности родившихся составил колоссальные 8,4%, - уточнили аналитики.

Таким образом, Казахстан становится страной детей, подростков и пожилых людей. И именно в этих условиях придется работать казахстанскому бизнесу.

Разумеется, возрастные тренды влияют и на рынок труда. Распределение занятого населения также тяготеет к постепенному, но верному смещению разбивки занятых по возрастам к краям возрастной шкалы. Проще говоря, в РК становится все больше совсем молодых работников и весьма пожилых сотрудников предпенсионного возраста.

Так, по итогам второго квартала текущего года, доля занятых в "любимом возрасте" работодателей (от 25 до 44 лет) сократилась до 54,9% от общей численности против 55,3% годом ранее.

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По итогам 2020 года этот же показатель составлял 55,7% против 57,4% еще всего два года назад. В то же время за те же два года доля сотрудников старше 45 лет (и до пенсионного возраста) выросла с 30,8% до 31,4%, доля молодых сотрудников – с 16 до 24 лет (то есть фактически – выпускников ТиПО и вузов) – с 11,2% до 12%, – говорится в исследовании.

Несмотря на очевидную тенденцию и необходимость перестраивать рынок труда с учетом новых реалий, в РК, как и во всем мире, процветает эйджизм, то есть возрастная дискриминация, в том числе – дискриминация трудящихся. Молодые специалисты сталкиваются с проблемами трудоустройства, потому что работодатели требуют наличия опыта; проблемы их более возрастных коллег связаны с тем, что работодатели не желают трудоустраивать людей предпенсионных лет.

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