Утверждены санэпидтребования к аэропортам и вокзалам

Приложение zakon.kz
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Правила также касаются АЗС, депо, СТО, автомоек
Министр здравоохранения РК своим приказом от 23 сентября 2021 года утвердил Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по обслуживанию транспортных средств и пассажиров", сообщает zakon.kz.
В частности, говорится, что на объектах транспорта проводятся дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия в соответствии с Санитарными правилами.
Так, в зданиях аэропортов и вокзалов проводятся следующие санитарно-противоэпидемические мероприятия:
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Персонал с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк) и других инфекционных заболеваний направляется для обследования.
На объектах на видных и доступных местах (залы ожидания, комнаты матери и ребенка) устанавливаются санитайзеры для обработки рук.
Для недопущения перекреста потоков пассажиров, для прибывающих и убывающих пассажиров организовываются отдельные коридоры.
Также говорится, что работники объектов транспорта проходят обязательные медицинские осмотры согласно приказу Минздрава от 15 октября 2020 года, которым утверждены целевые группы лиц, подлежащие обязательным медицинским осмотрам.
На объектах транспорта поддерживаются условия труда, отвечающие требованиям настоящих Санитарных правил.
Производственные помещения объектов транспорта и рабочие места обеспечиваются медицинской аптечкой с набором медикаментов и перевязочных средств согласно Перечню лекарственных средств и изделий медицинского назначения автомобильных аптечек первой медицинской помощи, утвержденному приказом Минздрава.
Кроме того, работники декретированной группы населения должны иметь при себе личную медицинскую книжку с отметками о прохождении медицинского осмотра, гигиенического обучения и допуске к работе.
Полный текст документа можно посмотреть здесь.
Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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