О "потомках" "дельта-штамма" рассказал иммунолог

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По данным Роспотребнадзора, с середины лета 2021 года россияне чаще всего инфицируются "дельта-штаммом" коронавирусной инфекции, который впервые был обнаружен в Индии.