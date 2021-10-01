Казахстанские шахматистки проиграли в четвертьфинале чемпионата мира

В рамках игр лучшей восьмерки, представители Казахстана проиграли шахматистам Индии.

Женская сборная Казахстана по шахматам в упорном поединке уступила Индии на командном чемпионате мира в Испании, передает zakon.kz.

В рамках игр лучшей восьмерки представители Казахстана проиграли шахматисткам Индии по итогам двух встреч. В первом противостоянии оба коллектива сыграли вничью, а во второй игре индийские спортсменки были удачливее – 2,5:1,5. Данное поражение позволило казахстанкам занять шестое место на мировом первенстве.

Нам есть над чем работать, и уверен, что развитию шахмат будет уделено достаточное внимание и организационное, и финансовое. Наши последние успехи на Олимпиаде, на чемпионате мира показывают, что в этом виде спорта с нами считаются, у нас большие перспективы, – заявил вице-президент Федерации шахмат РК Александр Бабенко.

В полуфинале командного чемпионата сыграют Россия – Украина и Грузия – Индия.

Куандык Шынасилов

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