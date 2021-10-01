Юлия Путинцева: Не собираюсь замуж в ближайшее время

Единственной теннисисткой из Казахстана, которая дошла до стадии 14 финала стала Юлия Путинцева.

На кортах НТЦ завершились четвертьфинальные матчи женского турнира Astana Open, передает zakon.kz.

Единственной теннисисткой из Казахстана, которая дошла до стадии 1/4 финала стала Юлия Путинцева. В борьбе за выход в полуфинал Юлия получила достойное сопротивление от россиянки Анастасии Гасановой. Выиграв первую партию – 6:3, Путинцева далее уступила – 4:6, но в третьем сете собралась и всухую переиграла свою оппонентку – 6:0.

Вторая ракетка Казахстана получила поздравления от редакции, поделилась своими мыслями о матче и ближайших планах.

- Юлия, поздравляем с победой. Вы довольны своей игрой? Проиграли сет, затем собрались и вернули себе преимущество на корте, что-то пошло не так?

- Спасибо. Сегодня где-то не получалось с самого начала, где-то проходили удары. Вчерашняя соперница была бьющая, а сегодня противник держала мяч. Ритм менялся, можно сказать, что игра была без скорости, я не могла адаптироваться. Когда пыталась давить, то мячи вылетали, когда уходила в оборону, меня начали катать и разводить. Я в этот момент нервничала и срывалась. Но с течением времени я постепенно нашла свой ритм игры, что привело к успеху.

- На вас не давит психологически статус первой сеяной турнира? Или это преимущество?

- Психологическое давление на соперниц, может быть, и есть, но фору мне, 1:0 например, никто не дает. Поэтому приходится играть со всеми. Знаете, иногда рейтинг не отображает истинного положения игрока. Теннисистка, стоящая на 150-й позиции, может играть на уровне 50-й, и наоборот. Поэтому никакого преимущества не вижу.

- Ваш рейтинг в последние годы стабилен (Юлия Путинцева – 47-я ракетка мира). Что мешает вам подняться выше?

- Честно, меня не устроит и даже топ-20, в который я еще не входила. Я хочу подниматься выше. В прошлом году неплохо выступала, была в четвертьфинале US OPEN и в Риме выиграла турнир. А вот на чемпионате Австралии не удалось показать свою игру из-за жесткого карантина, плюс операция на почки, начало года было очень тяжелым. Вот такие подъемы и спады помешали мне. Я почувствовала свою игру только на Уимболдоне.

- Какие у вас планы на ближайшее время в календарном графике?

- Пока ничего не могу сказать, нужно дожить (смеется). Я уже год без отдыха, можно сказать, конец сезона прошлого был провален из-за COVID-19. Долгое время была в Австралии, тренировалась, либо теннис, либо фитнес. Отдыха не получилось, даже элементарного недельного перерыва не было. Мне надо восстановиться к следующему сезону. А по турнирам если брать, то, в первую очередь, Индиан Уэллс, а дальше видно будет.

- Юлия, бывает такое, что вы делаете долгий перерыв, отдыхаете от тенниса, бросаете ракетку, к примеру, на неделю?

- Да, конечно, бывает. На пару недель, максимум, не более. Ну а потом все заново надо начинать. Вот в прошлом году, во время локдауна, сидела без тенниса в Амстердаме целую неделю.

- Какой матч в карьере вам наиболее запомнился? Может, какой-то курьезный случай?

- Таких памятных матчей особо не выделю. Каждый матч для меня ценен, и я прекрасно помню каждую свою игру. Курьезных тоже нет, если не сказать про предсезонку прошлого года. Я готовилась и должна была играть "Австралию", а ее откладывали не раз. Тренировалась два с половиной месяца, а когда турнир начался, поняла, что я устала.

- С кем из друзей-теннисистов вы чаще общаетесь, с парнями или девушками?

- Больше всего с девочками, россиянками общаюсь, мой близкий друг – Анна Калинская.

- В последнее время несколько известных, топовых теннисисток вступили в брак. Самый свежий пример – Симона Халеп, которая буквально неделю назад справила свадьбу. Мы случайно не увидим Юлию Путинцеву в свадебном платье в ближайшее время?

- (Смеется) Не собираюсь замуж в ближайшее время. Пока планов никаких нет насчет замужества, теннис и все.

Пока мы беседовали с Юлией Путинцевой, определилась ее соперница по полуфиналу. Ей стала шведка Ребекка Петерсон. Полуфинал пройдет 1 октября на центральном корте, начало матча предварительно в 17:00 по времени Нур-Султана.

Куандык Шынасилов

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