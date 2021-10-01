В Северном Казахстане егеря отстреливали маралов

Лица водворены в изолятор временного содержания.

Двух браконьеров-егерей задержали в Северном Казахстане, сообщает zakon.kz.

Машину c прицепом заметили сотрудники природоохранной полиции на территории государственного учреждения "Красный Бор".

В прицепе были обнаружены полиэтиленовые пакеты с мясом марала. Задержали двух подозреваемых: водителя автомобиля и пассажира, еще двое участников незаконной охоты покинули место происшествия ранее. В ходе расследования выяснилось, что задержанные сами являются егерями. Они указали место, где отстрелили и разделали двух маралов, - уточнили в ДП области.

Сезон охоты на маралов в Северном Казахстане сейчас открыт, но количество животных, подлежащих отстрелу, строго регламентировано.

Каждый охотник должен получить разрешительный документ. Их у горе-егерей не было. Задержанные рассказали, что помочь вывезти мясо животных они попросили местного жителя.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 337 ч. 4 УК РК "Незаконная охота".

В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания. По данному уголовному делу назначен ряд экспертиз, – сообщил начальник отдела полиции Есильского района ДП СКО Ерлик Еслямбеков.

Мясо направлено на экспертизу. Изъяли также карабин, принадлежащий одному из подозреваемых, охотничье снаряжение.

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