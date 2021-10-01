В Казахстане отменяют пилотный проект по маркировке алкоголя

Таким образом, исключается дополнительная финансовая и административная нагрузка на малый бизнес.

На совещании в правительстве 16 сентября обсудили вопросы маркировки и прослеживаемости товаров в РК. В частности, рассмотрены вопросы реализации пилотного проекта по маркировке и прослеживаемости молочной продукции, табачной и алкогольной продукции. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов Алматы, передает zakon.kz.

Как отметил на совещания первый заместитель премьер-министра А.Смаилов, система маркировки товаров несет определенную нагрузку на розничных реализаторов - малый бизнес.

По итогам указанного совещания принято решение отменить действующий пилот по маркировке и прослеживаемости алкогольной продукции, при этом недобросовестные участники рынка и нелегальная продукция будет выявляться путем налогового и гражданского контроля. Также, поручено продолжить маркировку табачных изделий только на уровне производителей/импортеров и оптовых реализаторов, - сообщили в ДГД.

При этом розничным реализаторам табачной продукции достаточно будет подтвердить получение товаров в информационной системе Единого оператора по маркировке без приобретения и применения 2D сканеров.

Таким образом, исключается дополнительная финансовая и административная нагрузка на малый бизнес.

Вместе с тем для защиты потребителей от контрафактной продукции министерству торговли и интеграции поручено усилить разъяснительную работу о положительных сторонах системы маркировки и прослеживаемости товаров.

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