Димаш Кудайберген опубликовал видео выступления из Китая

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Димаш Кудайберген выступил на 28-м Пекинском кинофестивале студенческих фильмов Youth Night.
Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал первое видео выступления из Китая, сообщает zakon.kz.
Димаш Кудайберген выступил на 28-м Пекинском кинофестивале студенческих фильмов Youth Night (Китай), - говорится под описанием видеоролика, опубликованном на YouTube-канале артиста.
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