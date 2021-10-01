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Димаш Кудайберген опубликовал видео выступления из Китая

Фото: instagram.com / kudaib... 1 октября 2021, 10:42

Димаш Кудайберген выступил на 28-м Пекинском кинофестивале студенческих фильмов Youth Night.

Казахстанский певец Димаш Кудайберген опубликовал первое видео выступления из Китая, сообщает zakon.kz.

Димаш Кудайберген выступил на 28-м Пекинском кинофестивале студенческих фильмов Youth Night (Китай), - говорится под описанием видеоролика, опубликованном на YouTube-канале артиста.

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