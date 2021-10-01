Какие документы нужны для смены ФИО в Казахстане

Для смены фамилии, имени или отчества, необходимо обратиться в ЦОН по месту жительства или по месту регистрации рождения.

Каждый гражданин Казахстана, достигший 16 лет, при желании, по разным обстоятельствам может сменить свою фамилию, имя, отчество. Для получения возможности смены ФИО нужны определенные основания и список документов, который необходимо предоставить в ЦОН. При этом, если перемена ФИО связана с заключением либо расторжением брака, то подать заявку можно онлайн, сообщает zakon.kz.

Кроме того, может возникнуть ситуация, когда удостоверение личности необходимо заменить независимо от окончания срока его действия. Поменять удостоверение раньше времени в Казахстане возможно по нескольким причинам: из-за смены фамилии, отчества, национальности, даты и места рождения.

Согласно Кодексу "О браке и семье", при заключении или расторжении брака, заменить удостоверение личности необходимо в течение 30 дней с момента получения свидетельства о заключении или расторжении брака. Если гражданин РК обратится в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (ЦОН) позже указанного срока, он будет привлечен к административной ответственности согласно Кодексу "Об административных правонарушениях", что влечет штраф в размере 7 MРП, – отмечают в департаменте полиции.

Для замены документов, удостоверяющих личность, необходимо предоставить в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" (ЦОН) по месту постоянной регистрации либо фактического пребывания, следующие документы:

свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о перемене установочных данных (при наличии), решение суда, вступившее в законную силу (при наличии);

удостоверение личности, паспорт (при его наличии), подлежащие замене;

документ об оплате государственной пошлины (лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, представляют подтверждающие документы).

Фамилия, выбранная при заключении либо расторжении брака, указывается в соответствии с записью в свидетельстве о заключении (расторжении) брака.

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