Казахстанским спортсменам и тренерам планируют увеличить пожизненные выплаты

Выплаты спортсменам хотят повысить более чем в 2 раза.

Подготовлен проект постановления правительства РК, которым вносятся изменения в Правила выплат пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, сообщает zakon.kz.

Так, размеры выплат пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам изложены в следующей редакции:

Пожизненное ежемесячное материальное обеспечение выплачивается спортсменам и тренерам в следующих размерах:

спортсменам, завоевавшим звание чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и чемпионов мира по олимпийским видам спорта, – 100 МРП (291 700 тенге в 2021 году);

тренерам, подготовившим спортсменов, завоевавших звания чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и чемпионов мира по олимпийским видам спорта, – 100 МРП.

В настоящее время выплаты пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам составляют 101 898 тыс. тенге.

Как говорится в обосновании, выплаты спортсменам и тренерам повышаются для повышения статуса спортсмена, тренера и "обеспечить материальным обеспечением с учетом мирового опыта". К примеру, в России социальная поддержка спортсменов и тренеров установлена в размере 60 000 рублей ежемесячно, что составляет около 352 000 тенге.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 октября.

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