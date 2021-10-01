Пятилетний мальчик погиб при пожаре в Степногорске

Глава семьи успел спасти из горящего дома супругу и двоих детей.

В Степногорске при пожаре погиб пятилетний мальчик, сообщает zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям, пожар в двухквартирном жилом доме произошел 1 октября в 06:15 в селе Байконыс на площади 85 кв. м.

В доме проживала семья из пяти человек. Глава семьи успел спасти супругу и двоих детей. К сожалению, старший сын 2016 года погиб, мужчина с ожогами находится в Степногорской районной больнице. пресс-служба ДЧС Акмолинской области

В ведомстве сообщили, что пожар был локализован в 07:14 и ликвидирован в 07:46.

Причина пожара устанавливается. На тушение выезжали шесть сотрудников ДЧС и одна единица техники. пресс-служба ДЧС Акмолинской области

В областном ДЧС жителям региона напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности.

Необходимо следить за исправностью электробытовых приборов. Монтаж электропроводки и ее ремонт доверяйте только специалистам. Нарушение норм и правил пожарной безопасности может привести к возникновению пожара. пресс-служба ДЧС Акмолинской области

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