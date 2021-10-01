Из-за тайфуна в Японии отменили более 120 авиарейсов

Паромное сообщение в Токийском заливе также приостановлено.

В токийском аэропорту Ханэда из-за мощного тайфуна "Миндул" отменены более 120 рейсов японских авиакомпаний Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA), передает zakon.kz.

Как пишет ТАСС, об этом говорится на сайте аэропорта.

Кроме того, в Токийском заливе приостановлено паромное сообщение.

Перекрыты несколько прибрежных участков скоростной магистрали между столицей и центральным городом Нагоя, - сообщает телеканал NHK.

Жителям города Кацуура в соседней с Токио префектуре Тиба рекомендовано покинуть свои дома из-за сильных дождей и угрозы схода оползней.

Тайфун "Миндул" находится в Тихом океане к юго-востоку от Токио и движется в северо-восточном направлении вдоль острова Хонсю. Скорость ветра в центральной части циклона составляет 45 м/с, а порывы достигают 60 метров в секунду.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!