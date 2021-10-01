В потоке истории: о культурном наследии Казахстана

Какая часть культурного наследия нашей страны была занесена в список ЮНЕСКО.

В течение 30 лет независимости одним из главных приоритетов руководства Казахстана является возвращение культурного наследия страны, поскольку оно бесценно для каждого народа. Журналист zakon.kz расскажет, что было сделано для сохранения культурного достояния республики.

Начиная с 1991 года было организовано около 270 реставрационных работ на памятниках истории и культуры Казахстана. Однако стоит вспомнить, с чего все начиналось.

В 2003 году в Послании народу Казахстана Первый Президент Нурсултан Назарбаев поручил разработать специальную программу, которая была бы направлена на создание целостной системы изучения культурного наследия республики. Так появилась государственная программа "Культурное наследие" - основной документ в сфере развития духовной и образовательной деятельности, стратегический национальный проект.

Целью программы было изучение, восстановление и сохранение историко-культурного наследия и традиций страны, а также пропаганда культурного наследия Казахстана за рубежом.

Основными направлениями реализации программы стали:

воссоздание историко-культурных, архитектурных памятников национальной истории;

археологические исследования;

научные исследования по изучению культурного наследия казахского народа (разработка научных проектов);

создание социально значимых проектов, связанных с пропагандой культурного наследия казахского народа и развитием индустрии туризма на объектах истории и культуры;

составление изданий по истории, культуре и историческому наследию народов Казахстана.

Реализация программы началась в 2004 году, ее итоги были подведены в 2007-м на расширенном заседании Общественного совета в Астане (ныне - Нур-Султан).

В апреле 2003 года в Послании народу я предложил реализовать специальную среднесрочную программу "Культурное наследие" ("Мәдени мұра"). За прошедшие три года проведена большая работа по созданию целостной системы изучения культурного наследия страны, воссозданию значительных историко-культурных и архитектурных памятников. Сегодня в государственных музеях хранится более двух миллионов единиц культурных ценностей. Началась работа по обобщению многовекового опыта национальной культуры и письменности, созданию на государственном языке полноценного фонда гуманитарного образования на базе лучших достижений мировой научной мысли, - отметил тогда Елбасы.

Позже были разработаны еще два этапа программы: с 2007 по 2009 год, а также с 2009 по 2011 год.

Что было сделано в рамках программы "Культурное наследие" с 2004 по 2011 год

С 2004 по 2007 год Национальная библиотека РК приобрела и изучила свыше 1100 документов на казахском, арабском, иврите, латинском, персидском, тюркском (шагатайском), уйгурском, русском, английском, итальянском, немецком, турецком, французском, голландском и испанском языках.

За 2004-2006 годы в серии изданий национальной и мировой научной мысли, литературы и культуры вышли 218 томов, а в 2007 году - 74 наименования.

К концу 2006 года отечественные ученые восстановили 35 архитектурных памятников истории и культуры, в том числе:

в 2004 году - на 12 объектах;

в 2005 году - на 13 объектах;

в 2006 году - на 10 объектах.

Проведены широкомасштабные археологические исследования тридцати городищ, поселений, стоянок, могильников и курганов на территории Казахстана, в том числе:

в 2004 году - в 20 городищах;

в 2005 году - в 30 городищах;

в 2006 году - в 30 городищах.

Организованы научно-исследовательские экспедиции в архивы и библиотеки России, Китая, стран Западной Европы для выявления и приобретения рукописей, раритетных изданий, книг и архивных документов, имеющих историческое значение в культурном наследии казахского народа. В результате удалось обнаружить и приобрести более пяти тысяч до этого неизвестных рукописей и печатных изданий, посвященных истории, этнографии и искусству Казахстана. На основе этих уникальных находок и новых исследований внутри страны было выпущено 218 книг.

С 2007 года на территории Казахстана проведены работы по восстановлению 20 историко-культурных памятников. Среди них - комплекс "Орда Абылай хана". Проведено археологическое изучение 32 древних городищ, поселений и курганов.

Интересными открытиями 2007 года стали раскопки старой столицы государства огузов "Город Солнца" (в переводе) в Приаралье, а также изучение исторических связей с Хазарией, Волжской Булгарией, Русью и Византией.

За весь прошедший период завершены реставрационные работы на 78 памятниках истории и культуры. Проведено 26 научно-прикладных, 40 археологических исследований, которые обогатили науку тысячами артефактов, дающих представление об истории предков казахов.

Мировую известность получили раскопки курганов Шиликты и Берель в Восточно-Казахстанской области и находки золотых изделий, относящихся к скифо-сибирскому звериному стилю или сакскому искусству (V-III вв. до н. э.).

Впервые в истории независимого Казахстана была проведена масштабная инвентаризация отечественных памятников и утверждены Списки памятников истории и культуры республиканского (218 объектов) и местного значения (11 277 объектов).

В результате научно-исследовательских экспедиций в Китай, Турцию, Монголию, Россию, Японию, Египет, Узбекистан, Армению, а также в США и страны Западной Европы приобретено свыше 5000 ценнейших архивных документов, рукописей и печатных изданий по истории, этнографии, искусству Казахстана, ранее неизвестных в отечественных научных кругах.

Осуществлена системная работа по подготовке серий изданий национальной научной мысли, культуры и литературы. Издано 537 наименований книг тиражом более 1,5 млн экземпляров, среди которых уникальные серии по истории, археологии, этнографии, новые энциклопедические словари, в том числе серии "Бабалар сөзі", "Древний мир права казахов", "Антология казахской музыки", "Словарь синонимов казахского языка", "Орфографический словарь".

Также было осуществлено издание серий книг:

"Мировая историческая мысль" в 14 томах на казахском языке;

"История Казахстана в зарубежных источниках" в 20 томах (12 томов);

"Материалы по истории Казахстана в русских источниках" в 10 томах;

"История Казахстана в античных источниках" в двух томах.

Создана сеть государственных музеев исторического и этнографического профилей, мемориалов, посвященных памятным событиям истории страны. В настоящее время в Казахстане насчитывается более 25 тысяч памятников истории, археологии, архитектуры и монументального искусства, 11 тысяч библиотек, 147 музеев, 8 историко-культурных заповедников-музеев, 215 архивов. Уникальный памятник истории и культуры Казахстана - мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи (Туркестан) - был включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Глубоко была исследована музыка средних веков, в частности, таких жанров, как кюи, исторические песни. Выпущена Антология казахской традиционной музыки "Мәңгілік сарын: қазақтың 1000 күй, 1000 әні". Это грандиозный по масштабу и беспрецедентный в истории национальной культуры труд по сбору, подготовке, обработке, реставрации, оцифровке и выпуску СD-дисков произведений казахской традиционной музыки в аутентичном исполнении.

Киностудией АО "Казахфильм" создано 20 документальных фильмов об особо важных исторических местах и наследии национальной культуры. Это документальные фильмы из цикла "Культурное наследие" "Қорқыт. История кюя", "Музыкальное наследие номадов", "Архитектурные памятники древнего Туркестана", "Мавзолей Жусуп Ата", "Петроглифы Тамгалы" и ряд других.

В программе "Культурное наследие" реализуются мероприятия, направленные на развитие туризма (паломнический туризм, историко-археологический туризм). Рекомендации археологов применяются при разработке туристских маршрутов.

Каждый год проводится порядка 200 мероприятий, направленных на популяризацию историко-культурного наследия в стране и за рубежом.

Итогом реализации программы стало воссоздание 30 значимых памятников культуры, научное исследование, консервация, благоустройство 32 древних и средневековых архитектурных городищ, а также создание Центра по выявлению, приобретению национальных книжных раритетов при Республиканской национальной библиотеке и Центра по страховому копированию и реставрации архивных документов при Центральном государственном архиве Республики Казахстан.

О высоком общественном интересе народа к истории свидетельствует проект "Восприятие молодежью новых независимых государств истории советского и постсоветского периодов", который был выполнен на базе межгосударственных опросов населения "Евразийский монитор". Согласно опросу, 74% респондентов Казахстана утверждают, что следят за историей своей страны.

О масштабности проекта говорит тот факт, что в нем задействован весь интеллектуальный потенциал современного Казахстана: академические институты литературы и искусства, философии, истории и этнографии, языкознания и т. д., Национальная библиотека, высшие учебные заведения страны.

Программа "Культурное наследие" стала уникальной и беспрецедентной гуманитарной акцией в истории Казахстана, показав национальное духовное богатство своего народа всему миру.

Для чего была задумана такая масштабная программа, что она дает нам? Хочу подчеркнуть, что программа "Мәдени мұра" ("Культурное наследие") отнюдь не ограничивается сугубо утилитарными целями восстановления нашего историко-культурного наследия. Ее главное предназначение - достичь позитивных сдвигов в общественном сознании, и в этом контексте она имеет важное идеологическое, общегосударственное значение, - говорил о перспективах и значении программы "Культурное наследие" Нурсултан Назарбаев в 2007 году.

Елбасы подчеркнул, что, во-первых, речь идет об усилении роли и расширении пределов исторического сознания нации, что является одной из важнейших духовных основ государственности.

Национальное возрождение может произойти только тогда, когда оно покоится на живительной почве многовековой культуры, питается благородными соками исторического прошлого… Восстановление историко-культурного наследия - это еще и воссоздание такой связи времен, которая обладает четкой проекцией в будущее. Задавая вопросы о реальном содержании нашего прошлого, мы обогащаем понимание настоящего и можем конструировать вдохновляющие образы нашего будущего, - отмечал Нурсултан Назарбаев.

Также, по словам Первого Президента, программа "Мәдени мұра" стала ответом на запросы, связанные с формированием и укреплением национального самосознания и идентичности. В эпоху глобализации историко-культурное наследие - основа самоидентификации. Кроме того, усилия по реализации данной программы приводят к постепенному формированию нового культурно-исторического ландшафта страны, а реализация госпрограммы имеет большое значение для повышения интереса казахстанцев к своей истории и культуре.

Овладение культурным наследием - это основа исторической памяти народа, без которой, в свою очередь, не бывает истинного патриотизма. Преодоление этой инерции исторического беспамятства особенно важно для воспитания подрастающего поколения, - подчеркнул Елбасы.

Программа "Рухани жаңғыру"

В рамках программы "Рухани жаңғыру" была усилена инфраструктура историко-культурных объектов регионов.

Министерство культуры и спорта проводит работу по созданию единого пояса сакральных земель страны в рамках проекта "Сакральная география Казахстана". В результате стараний по полной систематизации исторических мест сформированы 256 объектов общенационального значения и 575 объектов местного значения. Также были выпущены 4 тома энциклопедии "Киелі Қазақстан".

В рамках программы организованы этнокультурные экспедиции по сакральным местам всех регионов Казахстана, изданы книги "Сакральные объекты Казахстана общенационального значения", "Региональные сакральные объекты Казахстана", также издан первый том энциклопедии "Сакральный Казахстан". Создана многофункциональная виртуальная карта "Сакральная география Казахстана общенационального значения", на которой кратко рассказывается об исторических объектах.

Создана интерактивная карта "Сакральная география Казахстана локального значения", где отображены региональные сакральные объекты Казахстана с подробным описанием и фотогалереей, а также географические координаты, которые через геолокации позволяют выбрать наиболее безопасный и кратчайший путь к выбранным сакральным объектам.

Какие объекты культурного наследия Казахстана находятся в списке ЮНЕСКО

В список ЮНЕСКО вошли пять наименований, еще более десяти находятся на рассмотрении. Творцом двух из них является сама природа. Отметим, что Казахстан более 25 лет сотрудничает с организацией.

Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи

В 2003 году 39-метровое строение внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он расположен в Туркестане в Южно-Казахстанской области и является центральным объектом на территории историко-культурного музея-заповедника "Хазрет-Султан".

Ходжи Ахмед Яссауи был талантливым поэтом и величайшим проповедником, уважаемым человеком. Древний философ скончался в 1166 (67) году, хоронили его с большими почестями. Через два столетия на месте его захоронения по задумке "железного правителя" Тамерлана был воздвигнут мавзолей после его победы над ханом Тохтамышем и падения Золотой Орды в XIV веке.

В мавзолее 35 помещений, соединенных коридорами и ходами, также там есть библиотека древних книг, подземная мечеть Хильвет, баня, зал для ритуала благословения новорожденных. Одна из главных достопримечательностей мавзолея - тайказан - расположена в центральной комнате, называющейся "Казандык". Тайказан - крупнейшая в восточном мусульманском мире чаша для воды. Как гласят предания, он был отлит из сплава семи металлов в селе Карнак, что в 25 километрах от Туркестана.

Поверхность тайказана украшают три пояса рельефных надписей на фоне растительного орнамента. Верхняя гласит, что этот казан для воды - дар Тимура сооружению, воздвигнутому в память о Ходже Ахмеде Яссауи. Средняя гласит: "Будь благословен", также там указаны дата изготовления казана и имя мастера - Абдульгазиз ибн Шарафутдин из Тебриза изготовил его 25 мая 1399 года. Слова на нижнем поясе: "Царство Аллаху". Ручки котла выполнены в виде цветков лотоса и чередуются с круглыми выступами. Объем казана - 3000 литров, весит он 2 тонны, его диаметр - 2,2 метра, а высота - 1,58 метра.

Фото: WikiCommons

Фото: официальный сайт ЮНЕСКО

Петроглифы археологического ландшафта Тамгалы

Являются объектом Всемирного наследия с 2004 года. Они считаются одним из древнейших и ярчайших памятников наскального искусства Семиречья. Урочище Тамгалы (Таңбалы) находится в 170 километрах на северо-запад от Алматы в горах Анракай. В конце 1950-х годов там найдено святилище с наскальными рисунками, а его изучение началось в 1970-80-е годы.

Петроглифы располагаются в нижней части центрального каньона и западном боковом ущелье. Насчитано порядка 2000 рисунков, на которых изображены:

солярные знаки;

брачные пары;

солнцеголовые божества;

сцены с участием людей и животных;

эпизоды, когда быков приносят в жертву;

люди, облаченные в необычные одежды;

эпизоды охоты;

колесницы.

Археологи пришли к выводу, что они были нанесены в эпоху бронзы, а самые древние появились в XIV веке до нашей эры. Рисунки, выполненные в сакском "зверином" стиле, находятся дальше от более ранних петроглифов, а где-то даже дополняют их или перекрывают.

Неподалеку удалось обнаружить множество артефактов, в числе которых: места жертвенников, захоронения, которые представляют собой каменные ящики-цисты среднего и позднего бронзового века, курганы из земли и камней периода от раннего железного века до настоящего времени.

Фото: WikiCommons

Сарыарка - степи и озера Северного Казахстана

Сарыарка является первым природным объектом Всемирного наследия в Казахстане и Центральной Азии, куда была внесена в 2008 году. Сарыарка представляет собой два государственных заповедника - "Наурзум" и "Коргалжин", общая площадь которых составляет 450 344 га.

Большую часть покрывают болота, просто необходимые для перелетных птиц, в числе которых есть и вымирающие виды (белоголовая савка, розовый фламинго, орлан-долгохвост, пеликан кудрявый).

Заповедник "Наурзум" площадью 191 тыс. га расположился в Тургайской ложбине. Здесь имеются пресные и соленые озера, расположенные на водоразделе, отделяющем реки, текущие на север - к Арктике, и на юг - к Арало-Иртышскому бассейну. Крупнейшие из озер в заповеднике объединены в водоемы Сарымоин и Аксуат. На 22 тыс. га насчитывается 12 крупных озер глубиной до трех метров.

Фото: официальный сайт заповедника "Наурзум"

Заповедник "Коргалжын" охватывает примерно 260 тыс. га с озерами Коргалжын и Тенгиз общей площадью вдвое больше знаменитого Женевского озера. Вода в Тенгизе содержит в 5-6 раз больше минералов и солей, чем океаническая. Флора парка представлена свыше 350 видами растений. Здесь можно увидеть порядка 80 видов птиц, 33 из которых находятся под защитой. Озеро Тенгиз является пристанищем для 15 млн пернатых.

Фото: официальный сайт заповедника "Коргалжын"

Шелковый путь: сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора

В 2014 году сеть маршрутов Чанъань-Тянь-Шанского коридора, ставшая первой сетью торговли между Западом и Китаем, попала в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Протяженность этого участка составляет 5000 километров на территории Китая, Казахстана и Кыргызстана. Сформирован он был между II веком до н. э. и I веком н. э.

По этому пути отправлялись караваны с ценными дальневосточными товарами. Основным и самым ценным из них был тончайший шелк различных расцветок. Торговые связи позволили купцам распространять знания, передавать культурные традиции, искусство и языки других стран, тем самым обогащая народы, способствуя их развитию.

В последние годы эти маршруты стали интенсивно изучаться ЮНЕСКО в рамках транснационального проекта "Серийная номинация Шелкового пути в Список Всемирного наследия". В процессе было рассмотрено 54 различных коридора на Шелковых путях протяженностью 150 тысяч километров от Средиземного моря до Дальнего Востока.

Фото: официальный сайт ЮНЕСКО

Западный Тянь-Шань

Западный Тянь-Шань был внесен в список ЮНЕСКО в 2016 году. Это трансграничная горная система, которая проходит по территориям Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана, и является одной из крупнейших горных цепей мира.

Высота различных участков Западного Тянь-Шаня варьирует от 700 до 4503 метров. Данный объект изобилует разнообразными ландшафтами, для которых характерно исключительно богатое биоразнообразие. Этот регион имеет мировое значение, так как является местом происхождения ряда видов фруктовых деревьев и отличается большим разнообразием типов лесов и уникальным растительным миром.

В объект от Казахстана вошли:

Государственный заповедник "Аксу-Жабаглы";

Национальный парк "Сайрам-Угам";

Государственный заповедник "Каратау".

В западной части Тянь-Шаня произрастают дикие родственники окультуренных человеком растений, в основном орехов и плодовых деревьев. Именно здесь растет прародительница существующих сортов яблок - яблоня Сиверса.

Фото: WikiCommons

В этой стране к своему прошлому всегда относились трепетно. За годы независимости Казахстан прошел большой путь, изменились его экономические и политические реалии, изменилось общество в целом. Казахстан в сфере сохранения своего культурного наследия проводит масштабную и интересную работу. За последние годы накоплен богатейший материал и приобретен ценный опыт в изучении культурного прошлого страны. Мы должны сохранять памятники прошлого в целости и сохранности для будущих поколений. И важно думать о настоящем. Я вижу, что сохранение, изучение и развитие культуры в Казахстане идет с большим энтузиазмом, - сказал советник генерального директора ЮНЕСКО Генрикас Юшкявичус на расширенном заседании Общественного совета по реализации программы "Культурное наследие", которое проходило 13 июня 2008 года.

Наиболее важной задачей сотрудничества с ЮНЕСКО казахстанская сторона считает пополнение перечня уникальными объектами, которые представляют собой культурное наследие Казахстана. В предварительном списке находятся курганы Казахстана, петроглифы и другие объекты национального достояния казахского народа.

Сегодня в список памятников истории и культуры местного значения включены более 11 тысяч объектов, республиканского значения - 250 и международного значения - 10. Это памятник-мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи (2003), петроглифы Танбалы (2004) и 8 археологических памятников (городища Талгар, Карамерген, Каялык, Акыртас, Кулан, Мерке, Орнек и Костобе по серийной номинации "Шелковый путь" на Семиреченском отрезке), вошедших в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В течение последних лет созданы пять государственных музеев-заповедников: "Иссык" (2010 год) - в Алматинской области, "Берел" (2008 год) - в Восточно-Казахстанской, "Ботай" (2018 год) - в Северо-Казахстанской, "Сарайшык" (2018 год) - в Атырауской областях и "Бозок" (2018 год) - в городе Нур-Султан.

Подошло к концу строительство здания визит-центров музеев-заповедников "Отырар", "Танбалы" и "Улытау". В ближайшие годы планируется строительство визит-центров в музеях-заповедниках "Есик", "Ордабасы", "Азрет Султан", "Берел" и "Сарайшык".

Казахстан стал первой страной в СНГ, которая организовала такой масштабный проект, как "Культурное наследие". Уже проведены выставки наших исторических ценностей в США, Германии. Большой интерес к изысканиям казахстанских археологов вызывает совместная работа с зарубежными партнерами - с ЮНЕCКО, Россией, США, Японией, Италией, Германией. А названия таких памятников, как "Алтын Адам" ("Золотой человек"), мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, Отрар, Туркестан, стали историческими культурными брендами Казахстана.

Хрестоматийными дефинициями стали такие понятия, как сакское государство Жетысу, государство усуней, государство кангюев, древние государства номадов. Получен материал, определяющий возраст таких городов, как Алматы и Нур-Султан: не менее тысячи лет каждому. Разработаны новые учебники для школ и вузов, созданы фильмы о выдающихся памятниках археологии, написаны десятки книг.

Нурсултан Назарбаев назвал программу "Культурное наследие" стратегическим национальным проектом, определившим государственный подход к культуре. Программа показала потенциал и гуманистический курс народа, обогатила его исторический опыт и стала надежной опорой преемственности поколений.

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