Карагандинцы жалуются на пробки при въезде в город из-за ‎Ashyq

В акимате прояснили ситуацию.

В Казнете распространяют фотографии автомобильной пробки на въезде в Караганду, сообщает zakon.kz.

Комментаторы отмечают, что это произошло из-за того, что отныне попасть в центр Караганды можно, лишь подтвердив свой статус вакцинации в Ashyq.

В акимате города прокомментировали подобные слухи.

Информация о том, что при въезде в Майкудук установлено ограничение и проезд осуществляется только по системе Ashyq, является фейком. В настоящее время проводится капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. К. Маркса. Ремонтные работы создают трудности для движения транспорта. Обеспечить полноценный проезд для транспортных средств по обеим полосам движения планируется до конца октября 2021 года, - сообщили в пресс-службе.

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