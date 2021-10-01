Bank RBK успешно разместил облигации на 50 млрд тенге на рынке

В размещении приняли участие более 25 инвесторов.

АО "Bank RBK" (далее - банк) в ходе трех специализированных торгов, состоявшихся на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 24, 28 и 30 сентября 2021 года, провел первичное размещение своих трехлетних облигаций (INBNb10) общим объемом 50 млрд тенге по номиналу по доходности 12,5% годовых.

В качестве андеррайтера данного размещения выступил эмиссионный консорциум в составе АО "Сентрас Секьюритиз" и АО "Фридом Финанс".

В процессе формирования книги заявок (book-building) общий объем рыночного спроса по трем аукционам превысил объем первоначального предложения на 1 млрд тенге и составил 51 млрд тенге. Облигации банка приобрели не только институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, управляющие и страховые компании), а также юридические лица, не относящиеся к данной категории инвесторов, и физические лица.

В размещении приняли участие более 25 инвесторов, при этом часть из них не смогла приобрести желаемый объем облигаций из-за высокого спроса.

Данное размещение стало крупнейшим частным размещением в банковском секторе в 2021 году.

Мы удовлетворены результатами проведенного размещения, которое продемонстрировало большой интерес инвестиционного сообщества к долговым инструментам Банка. Доходность привлечения в 12,5% находится ниже кривой доходности облигаций сопоставимых эмитентов. Это подтверждает, что рынок высоко оценивает финансовую устойчивость Банка и эффективность нашего бизнеса, а также верит в перспективы дальнейшего успешного развития. Выражаем признательность андеррайтерам выпуска за содействие в расширении и диверсификации источников фондирования банка, - прокомментировала данное размещение председатель правления АО "Bank RBK" Наталья Акентьева.

"Одним из факторов высокой результативности проведенного рыночного размещения можно назвать ответственный подход эмитента при принятии конечного решения об уровне цены удовлетворения заявок инвесторов. Оценка параметров спроса, сложившегося по итогам аукционов, дает право говорить о том, что установленный уровень доходности определен максимально точно для обеспечения эмитенту объема финансирования именно в том объеме, который был объявлен, и формирования нового бенчмарка для эмитентов аналогичного кредитного качества", - отметил результаты размещения управляющий директор АО "Фридом Финанс" Аскар Таштитов.

Мы были рады принимать участие как андеррайтер в самом крупнейшем частном размещении на рынке страны. Успешное размещение облигаций на 50 млрд тенге показывает высокое доверие и большой аппетит инвесторов к долговым инструментам эмитента Bank RBK. Несмотря на сентябрьское повышение базовой ставки в стране спрос инвесторов к облигациям Bank RBK остался без изменений изначальных таргетов по доходности и объему. Мы рады, что смогли предложить широкому кругу инвесторов бонды качественного эмитента по достаточно привлекательной доходности. Мы благодарны команде Bank RBK и команде АО "Фридом Финанс" за высокое доверие и профессиональную командную работу в рамках эмиссионного консорциума, - сообщил председатель правления "Сентрас Секьюритиз" Мурат Акинов.

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