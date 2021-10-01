Осадки ожидаются на большей части страны.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 2-4 октября, сообщает zakon.kz.

В течение периода большая часть территории Казахстана будет под влиянием ложбины циклона, с которой ожидаются осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока страны – сильные осадки.

Также по республике ожидаются туман, на северо-западе, севере, в центре и на востоке – гололед, в северных регионах – низовая метель.

Лишь на западе и юго-западе республики под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков.

На западе, юго-западе страны ночью ожидается 1-8 тепла, на севере региона заморозки до 2 градусов, днем 10-17. На юге региона 20 тепла, на северо-западе основной фон температуры: ночью 5 мороза - 3 тепла, днем небольшое понижение от 5-15 тепла до 0-8 тепла. На юге региона 12 тепла, на севере и в центре основной фон температуры: ночью 5 мороза - 3 тепла, днем небольшое понижение от 2-11 тепла до 0-8 тепла. На востоке ночью 3 мороза - 5 тепла, днем повышение от 3-11 до 7-15 тепла. На юге основной фон температуры: ночью 0-8 тепла, на севере региона и в горных районах заморозки до 3 градусов, днем 12-20 тепла. На юго-востоке основной фон температуры ночью 0-8 тепла, на севере региона и в горных районах заморозки до 3 градусов, днем небольшое повышение от 4-12 до 7-15 тепла, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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