Подорожают ли в Алматы продукты

Власти Алматы не допускают роста цен на социально значимые продукты.

Продуктовый рынок Алматы под контролем, заявил на брифинге в РСК заместитель руководителя городского управления предпринимательства и инвестиций Дамир Тазабек, передает zakon.kz.

Он отметил, что в мегаполисе стабилизировали цены на продукты питания и не допускают их роста.

Замглавы управления подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева по стабилизации цен на СЗПТ, а также во исполнение Послания народу Казахстана, вопрос стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) находится на особом контроле акимата Алматы.

Стабилизация отпускных цен транслируется на полки магазинов и местных рынков. Акимат города сотрудничает с торговыми сетями, с крупными объединениями товаропроизводителей. Организованы прямые поставки на рынки и торговые сети Алматы. Дамир Тазабек

По его словам, между акиматом и предприятиями Алматинской области заключены договоры о прямых поставках молока и творога, репчатого лука, а также риса.

Кроме того, на еженедельной основе проводятся продовольственные ярмарки выходного дня во всех районах Алматы, в которых принимают участие сельхозтоваропроизводители близлежащих районов Алматинской области, а также пищевые предприятия мегаполиса.

С начала 2021 года проведено 380 ярмарок, где было реализовано около 5 тыс. тонн продукции на сумму более 40 млн тенге. Также нами ежегодно проводятся расширенные ярмарки сельскохозяйственной продукции с участием сельхозтоваропроизводителей Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областей. Дамир Тазабек

Также он заверил, что Управление предпринимательства и инвестиций Алматы на регулярной основе проводит мониторинг цен на социально значимые продукты на основных рынках, в торговых сетях и "магазинах у дома" на предмет соблюдения 15% торговой надбавки.

С 1 июля 2021 года внесены изменения в Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, согласно которому местные исполнительные органы в рамках своей компетенции осуществляют государственный контроль за соблюдением размера торговой надбавки на СЗПТ. В случае выявления фактов превышения субъектом внутренней торговли размера торговой надбавки влечет предупреждение. В случае повторного деяния в течение года влечет штраф для субъектов малого бизнеса в размере 10 МРП, среднего бизнеса - 75 МРП и крупного бизнеса - 300 МРП.

Кроме того, как напомнили власти города, с начала года в Алматы были установлены предельные цены на гречневую крупу (361 тенге/кг, действовала до 30 марта), яйцо (487 тенге/десяток, действовала до 30 июня) и капусту (83 тенге/кг, действовала до 15 сентября).

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