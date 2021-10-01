Названы самые страстные пары по знаку зодиака

Астрологи перечислили пять пар по знаку зодиака, которые наиболее сексуально совместимы.

Астрологи назвали топ-5 самых страстных пар по знаку зодиака, передает zakon.kz.

По мнению экспертов по звездам, как пишет 5-tv.ru, пары Овен и Скорпион, Телец и Весы, Близнецы и Лев, Дева и Рак, Стрелец и Водолей наиболее сексуально совместимы.

Овен и Скорпион

Представители знака зодиака Овен являются энергичными и активными как в повседневной жизни, так и в сексе.

По словам астрологов, Овны привыкли добиваться партнера и не останавливаются на достигнутом, когда спутница или спутник уже оказались в их постели. Идеальным партнером для них является такой же боевой и амбициозный Скорпион.

Телец и Весы

В паре Тельца и Весов нет такой огненной энергии, как у Овна со Скорпионом. Между ними более приземленное сексуальное напряжение, но оттого не менее сильное.

Отношения этих знаков зодиака, по мнению экспертов по звездам, направлены на долгую перспективу: они с каждым днем все больше открывают друг друга в сексуальном плане, пробуют новое, экспериментируют. Это и не дает им потерять интерес и желание.

Близнецы и Лев

Страстный Лев является идеальным партнером в кровати для эмоциональных Близнецов. Второй всегда будет удивлять первого своей готовностью к чему-то новому, а первый ее охотно поддерживать.

Кроме того, как считают астрологи, воздушный знак зодиака не сможет терпеть ограничений своей свободы, чем Львы, и так, никогда не занимаются.

Дева и Рак

Тихая гавань - это то, что находят непостоянные Раки в партнерстве с нежными, заботливыми Девами. Этому партнеру Рак отдается полностью, старается доставить любовнику наибольшее удовольствие.

Этот союз, по словам экспертов по звездам, прекрасно повлияет на обоих, даже если он основан на краткосрочной перспективе.

Стрелец и Водолей

Стрельцы наиболее сексуально совместимы с Водолеями. Оба этих знака не склонны к ревности, они открыты миру и к его исследованию, а зачастую "мир" в этой паре иногда ограничивается кроватью.

Каждый из партнеров, как отметили астрологи, прямолинеен и не скрывает своих желаний, что помогает им доставлять друг другу максимум наслаждения.

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