Названы самые страстные пары по знаку зодиака

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Астрологи перечислили пять пар по знаку зодиака, которые наиболее сексуально совместимы.
Астрологи назвали топ-5 самых страстных пар по знаку зодиака, передает zakon.kz.
По мнению экспертов по звездам, как пишет 5-tv.ru, пары Овен и Скорпион, Телец и Весы, Близнецы и Лев, Дева и Рак, Стрелец и Водолей наиболее сексуально совместимы.Овен и Скорпион
Представители знака зодиака Овен являются энергичными и активными как в повседневной жизни, так и в сексе.
По словам астрологов, Овны привыкли добиваться партнера и не останавливаются на достигнутом, когда спутница или спутник уже оказались в их постели. Идеальным партнером для них является такой же боевой и амбициозный Скорпион.Телец и Весы
В паре Тельца и Весов нет такой огненной энергии, как у Овна со Скорпионом. Между ними более приземленное сексуальное напряжение, но оттого не менее сильное.
Отношения этих знаков зодиака, по мнению экспертов по звездам, направлены на долгую перспективу: они с каждым днем все больше открывают друг друга в сексуальном плане, пробуют новое, экспериментируют. Это и не дает им потерять интерес и желание.Близнецы и Лев
Страстный Лев является идеальным партнером в кровати для эмоциональных Близнецов. Второй всегда будет удивлять первого своей готовностью к чему-то новому, а первый ее охотно поддерживать.
Кроме того, как считают астрологи, воздушный знак зодиака не сможет терпеть ограничений своей свободы, чем Львы, и так, никогда не занимаются.Дева и Рак
Тихая гавань - это то, что находят непостоянные Раки в партнерстве с нежными, заботливыми Девами. Этому партнеру Рак отдается полностью, старается доставить любовнику наибольшее удовольствие.
Этот союз, по словам экспертов по звездам, прекрасно повлияет на обоих, даже если он основан на краткосрочной перспективе.Стрелец и Водолей
Стрельцы наиболее сексуально совместимы с Водолеями. Оба этих знака не склонны к ревности, они открыты миру и к его исследованию, а зачастую "мир" в этой паре иногда ограничивается кроватью.
Каждый из партнеров, как отметили астрологи, прямолинеен и не скрывает своих желаний, что помогает им доставлять друг другу максимум наслаждения.
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