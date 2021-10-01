Опросник для переписи пересматривали трижды – Бюро статистики

В Казахстане проходит кампания по переписи населения.

На брифинге в СЦК руководитель Бюро национальной статистики АСПР РК Нурболат Айдапкелов рассказал, как проходила работа над составлением вопросов для переписи населения в 2021 году, передает корреспондент zakon.kz.

В Казахстане сейчас проходит кампания по переписи населения. Началась она 1 сентября и продлится до 30 октября. В опроснике содержится порядка 90 вопросов. Наряду с традиционными - о возрасте, поле, этнической принадлежности, членах семьи - в переписные листы включены новые вопросы, в том числе о религии, степени владения языками. Также есть вопросы, которые вызвали у казахстанцев негодование. В топ вошли: "Сколько детей родили живыми?", "Сколько жилых комнат занимает ваше хозяйство?" и "Из чего сделаны наружные стены вашего дома?".

Айдапкелов заверил, что все вопросы отрабатывались как с научным сообществом, так и были доступны для обсуждения общественности.

Весь наш вопросник утверждается нормативно-правовым актом. Есть приказ перед тем, как утвердить, опросник проходит все стадии согласования. 10 дней на портале Открытых НПА. Все общественные организации, которые аккредитованы, согласовывают. Потом все госорганы согласовывают. После этого только Министерство юстиции регистрирует этот документ. Поэтому если бы у нас какие-то антиконституционные либо другие нарушения были, этот документ не был бы утвержден, - пояснил он.

При этом глава Бюро добавил, что в общем вопросы в опроснике пересматривали трижды.

Все нормы, которые действуют сейчас в стране по согласованию нормативно- правовых актов, мы все стадии прошли, причем, этот переписной лист у нас трижды пересматривался. Поэтому он трижды уже все стадии прошел, - уточнил Айдапкелов.

По его словам, все действия и сама перепись "проводится строго в правовом поле".

Онлайн-перепись населения уже прошли более 6,4 млн человек, или 33,8% населения.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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