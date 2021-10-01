Перепись населения: с полицией приходить и принуждать никто не будет

Интервьюеров будут сопровождать полицейские, но только в определенных случаях.

С 1 октября в Казахстане стартует этап подворового обхода для переписи населения и продлится он до 30 октября. О правилах проведения переписи в рамках подомового обхода рассказали на брифинге в СЦК представители профильных ведомств, передает корреспондент zakon.kz.

По словам руководителя Бюро национальной статистики АСПР РК Нурболата Айдапкелова, с 1 октября стартует этап подворового обхода для переписи населения и продлится он до 30 октября.

Мы приняли на работу 23 тысячи интервьюеров, все они вакцинировались против КВИ, имеют навыки работы с планшетами. Они будут приходить и к тем, кто прошел онлайн-перепись, но если граждане покажут им сертификат прохождения переписи, то повторно они эту процедуру проходить уже не будут, – сказал он.

Спикер сообщил, что интервьюеров будут сопровождать полицейские, но только в определенных случаях.

С полицией приходить и принуждать никто никого не будет. Мы говорим о защите и граждан, и наших интервьюеров. Это касается неблагополучных районов, дачных массивов и лиц, которые состоят на специальном учете в органах МВД. Поэтому говорить о том, что с полицией наш интервьюер будет приходить и заставлять – это не верно, – пояснил глава Бюро.

Более того, старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Азамат Куримбаев добавил, что без разрешения граждан никто не вправе входить в жилые помещения, в том числе и полицейские.

Министерством внутренних дел оказывается содействие Бюро национальной статистики по обеспечению безопасности переписного персонала, а также предупреждению иных противоправных деяний. В этих целях нами составлен алгоритм взаимодействий переписного персонала и органов полиции. Участковыми инспекторами полиции, при необходимости, будет оказано сопровождение переписного персонала на дачных массивах, в общежитиях, а также при посещении лиц, состоящих на учете органов полиции и неблагополучных семей, – заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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