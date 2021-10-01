В 2007 году его приговорили к 18 годам лишения свободы.

Поэту Арону Атабеку смягчили наказание из-за того, что он болен неизлечимой болезнью, передает zakon.kz.

Сегодня, 1 октября суд рассмотрел просьбу Арона Атабека о замене наказания на более мягкий в связи с его болезнью. Об этом сообщает Павлодарский областной суд.

В суде было установлено, что осужденный страдает неизлечимой болезнью. У него поражение межпозвоночного диска шейного отдела с миелопатией, дегенеративно-демиелинизирующее заболевание спинного мозга на шейном уровне. Болезнь входит в перечень заболеваний осужденных, которое может быть основанием для освобождения от отбывания наказания.

Суд учел требования закона и заменил осужденному Арону Атабеку наказание на ограничение свободы сроком на один год. Атабек, согласно закону, будет под пробационным контролем, на него будут возложены определенные обязанности.

Арону Атабеку 67 лет. В 2007 году его приговорили к 18 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в микрорайоне Шанырак в Алматы, в результате которых были ранены 28 полицейских, один погиб. Поводом для массового протеста стало решение властей о сносе домов-самостроев.

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