Полицейский в ЗКО получил взятку в виде цемента

Старший госавтоинспектор дорожной полиции Мирлан Акнуров из ЗКО оштрафован на 3,9 млн тенге за получение взятки в виде цемента.

В конце июня стало известно, что старший госавтоинспектор дорожной полиции Мирлан Акнуров из Западно-Казахстанской области подозревается в получении взятки в виде цемента (ст. 366 УК РК "Получение взятки"). 28 сентября в Шынгырауском районном суде ему вынесли приговор, который огласил судья Миржан Кадырбаев, передает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой город".

Как следует из материалов дела, в мае этого года Акнуров узнал, что в пос. Шынгырлау началось строительство многоквартирного жилого дома.

На объект регулярно доставлялись строительные материалы и заезжала спецтехника. Тогда сотрудник полиции задумал получить взятку и разработал преступный план по получению от представителей подрядной организации материалов для строительства своего дома.

Он целенаправленно останавливал и составлял протокола об административных правонарушениях на спецтехнику, направляющуюся на вышеуказанный объект строительства, тем самым, оказывая давление на субъект предпринимательства, и вынуждая представителей подрядной организации обратиться к нему за помощью. 18 мая Мирлан Акнуров оформил протокол на водителя, который доставлял на строительный объект каток весом 16 тонн из Аксая. При этом продержал его в здании ОП Шынгырлауского района до обеда, тем самым парализуя объект строительства, и вынуждая приехать представителей ТОО "Орал курылыс". В указанный день Акнуров познакомился с представителем ТОО Шариповым, который приехал за водителем спецтехники, - говорится в приговоре суда.

23 мая Акнуров потребовал у Шарипова, чтобы каждый шестой рейс со строительными материалами отвозили на его земельный участок, где он строил дом. Представитель подрядчика согласился, и на следующий день отвез полицейскому 20 тонн песчано-гравийной смеси стоимостью 6 тыс. тенге.

Шарипов осознал незаконность требований стража порядка и обратился в антикоррупционную службу. Акнуров тем временем, не подозревая об этом, потребовал у представителя строительной компании доставить ему две тонны цемента стоимостью 73 тыс. тенге. Цемент ему доставили 23 июня, а взамен Акнуров обещал не мешать передвижению спецтехники и оказывать общее покровительство.

Полицейский в суде свою вину признал и отметил, что раскаивается, а так же попросил суд назначить ему наказание в виде штрафа, подчеркнув, что на иждивении у него находятся трое малолетних детей.

Приговором суда 36-летний Мирлан Акнуров был признан виновным в получении взятки. Ему назначено наказание в виде штрафа в 3,9 млн тенге, которые он должен выплатить в течение месяца.

Кроме того, Акнурова лишили специального звания "капитан полиции" и он больше не сможет работать на госслужбе.

Как отмечается, приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

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